Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 47. şampiyonluğuna ulaştı

En yakın takipçisi PAOK'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

47. ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR

PAOK, 10. dakikada Thomas Murg ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Olympiakos, 51. dakikada Rony Lopes ile beraberliği yakaladı.Olympiakos, 62. dakikada ise Oleg Reabciuk ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı. Bu sonuçla Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.

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