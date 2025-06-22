Olympiakos ve Ajax derken Dusan Tadic'e çok sürpriz bir talip daha

Olympiakos ve Ajax derken Dusan Tadic'e çok sürpriz bir talip daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in ismi Olympiakos ve Ajax ile anılıyordu. Yıldız isme son olarak Azerbaycan ekibi Karabağ talip oldu.

İki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in gelecekte hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyor.

SON TALİP KARABAĞ

İsmi Yunan ekibi Olympiakos ve eski kulübü olan Hollanda temsilcisi Ajax, Tadic'i transfer etmek adına uzun süredir girişimlerini sürdürüyor. İki ekibin yanı sıra bir talip de Azerbaycan'dan çıktı. Hollanda basınında yer alan habere göre; Azeri ekibi Karabağ, Tadic'i kadrosuna katmak adına harekete geçti. Karabağ kulübü yöneticilerinin 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 53 maça çıkan Tadic, 13 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Deneyimli isim, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Cimbom yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu! İşte o yıldız eldiven
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.