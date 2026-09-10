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Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine İspanyol Imanol Alguacil getirildi

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Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Imanol Alguacil getirildi.

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Imanol Alguacil getirildi.

Yunan kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Imanol Alguacil, kariyerinde İspanya ekibi Real Sociedad ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ı çalıştırdı. Alguacil, Real Sociedad ile 2020'de İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA
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