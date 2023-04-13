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Olympiakos'ta James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Olympiakos'ta James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Spor Haberleri

Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez ile yollarını ayırdı.

Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez ile yollarını ayırdı.

Olympiakos Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerde forma giyen Rodriguez, Eylül 2022'de Olympiakos ile anlaşmıştı.

Yunanistan ekibinde 24 maça çıkan Rodriguez, 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

James Rodriguez Yunanistan Spor Haberler

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