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Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Olympiakos

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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5. maçında Olympiakos, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 89-85 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Süha Gür
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