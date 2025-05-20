Olympiakos 13 Yıllık Şampiyonluk Hasretini Bitirmek İstiyor

Olympiakos 13 Yıllık Şampiyonluk Hasretini Bitirmek İstiyor
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Yunan ekibi Olympiakos, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele ederek 13 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için yola çıkıyor. Takım, normal sezonu lider tamamlayarak finale ulaşmayı başardı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunan ekibi Olympiakos, 13 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çalışacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda yer alacak Olympiakos, ilk maçta Fransa'yı temsil eden Monaco ile karşılaşacak.

Tarihinde 14'üncü, üst üste 4'üncü kez dörtlü finale yükselen Olympiakos, kupayı 1997, 2012 ve 2013 yılların da müzesine götürmeyi başardı.

Organizasyonda son zaferini 2012-13 sezonunda yaşayan ve son 10 yılda 3 kez final kaybeden Yunanistan ekibi, 13 yıllık hasretini Abu Dabi'de dindirmeyi hedefliyor.

Normal sezonun lideri

Olympiakos, normal sezonu lider bitirmeyi başardı.

Ligde 24 galibiyet, 10 yenilgiyle zirvede yer alan Yunanistan temsilcisi, play-off'ta İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşti.

Rakibini 4 maç sonunda 3-1 ile geçen Olympiakos, bir kez daha adını organizasyonda dörtlü finale yazdırdı.

Vezenkov ve Fournier yıldızları

Kadrosunda birçok yıldız bulunduran Olympiakos'da Sasha Vezenkov ve Evan Fournier, performanlarıyla dikkati çekti.

NBA'den sezon başı dönen iki yıldız, bu sezon adeta takımı sırtladı. Oyun kurucu Fournier 16 sayı, uzun forvet Vezenkov ise 20 sayı ortalamayla oynadı.

Vezenkov ve Fournier dışında sezonda çift haneli sayı ortalaması yakalayan oyuncusu bulunmayan başantrenör Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Thomas Walkup, Nigel Williams-Goss, Naz Mitrou-Long, Giannoulis Larentzakis, Luca Vildoza, Saben Lee, Keenan Evans, Tyler Dorsey, Shaquille McKissic, Evan Fournier

Forvet: Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Alec Peters

Pivot: Moses Wright, Moustapha Fall, Stefonas Spartalis, Nikola Milutinov.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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