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İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
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Olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelenmesi beklenen İzlanda-Türkiye maçının oynatılmasına karar verildi.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı İzlanda maçının hava ve saha şartları nedeniyle ertelenmesi gündeme geldi.

UEFA yetkilileri, sahada inceleme yaptı ve maçın oynatılmasına karar verdi.

UEFA alınan kararın ardından TFF'ye bilgi verdi.

Laugardalsvöllur'daki İzlanda - Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Adem Sakar:

İyi akşam maç keyfimiz olur hiç değilse

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JokerAllame:

aman he bahis aldık iptal falan hiç gerek yok

0
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Bozkurtlar Diriliyor:

ortayada top yerine vefayi atın

0
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