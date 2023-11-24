Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul sporları Gençler Hentbol İl birinciliği müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanan Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar Hentbol takımı Erzurum'da il birincisi oldu. Okul Müdürü Orhan Süzen, takımın başarısını ve fair play ödülünü kutladı.

Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar Hentbol Takımı İl Birincisi Oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul sporları Gençler Hentbol İl birinciliği müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanan Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar Hentbol takımı Erzurum'da il birincisi oldu.

Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Süzen, "Kız Hentbol takımımız il birincisi olarak ilçemizi gururlandırmıştır. Okulumuzun Beden eğitim Öğretmenimizin çalıştırdığı hentbol takımımız ilimizi temsilen Aralık ayında düzenlenecek grup müsabakalarına katılacaklardır. Takımımız aynı zamanda fair play ödülü aldı. Beden eğitim Öğretmenim Ömer Macit ve sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM