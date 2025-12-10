Parke taşında hentbol oynamaya başlayan Oltulu kızlar lisanslı sporcu oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle hentbol takımı kurup parke taşında spor yapmaya başlayan kızlar, lisanslı sporcu oldu.

Oltu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri Selim Muti'nin erkekler için güreş takımı kurması sonrası kendileri için de bir spor dalında takım kurulmasını istedi.

Bunun üzerine yaptığı çalışmada kız öğrencilerin hentbolda yetenekli olduğunu fark eden Muti, öğrencilere bu alanda parke taşında eğitim vermeye başladı.

Belirli bir aşamaya geldikten sonra lisanslı sporcu olan 50 kız öğrenci, okullarının hentbol takımıyla artık ilçedeki spor salonunda bu spora uygun zeminde antrenman yapıyor.

Parke taşında başladılar şimdi milli sporcu olma hayali kuruyorlar

Okullar arası düzenlenen il ve bölge şampiyonaları ile milli takım seçmelerine de katılan öğrenciler, parke taşında oynayarak başladıkları bu sporda milli sporcu olma hayalini kuruyor.

Beden eğitimi öğretmeni Selim Muti, AA muhabirine, Oltu'ya tayin olduktan sonra kendi branşı olan güreşle ilgili çalışmalara başladığını ve erkek takımı kurduğunu söyledi.

Bunun üzerine kız öğrencilerden de bir spor dalında takım kurma teklifi geldiğini ifade eden Muti, şöyle konuştu:

"Güreşte başarılar sağlandıktan sonra kızlarımız, 'Hocam sadece erkeklere değil, biraz da bizim için faaliyet yaparsanız biz de memnun oluruz.' dediler. Bu talep üzerine onları kıramadık. Bir tarama yaptık ve kızlarımızın hentbol branşına yatkınlığını tespit ettik. Çocuklara hentbol takımı kurmaya karar verdik. Oltu'da hentbol bu zamana kadar olmamıştı. Çocukların hiç görmediği bir branştı. Öğretirken çok güçlük çektik hatta ilk etapta bazı sporcularımızın ön yargıları vardı çünkü daha çok bildikleri sporları yapmak istiyorlardı. Tabii ki çocuklarımız belirli periyotlarla antrenman yapınca daha çok sevdi. Hentbol ile tanışınca ne kadar zevkli bir spor olduğunu gördüler."

Okulun bahçesinde parke taşlarında başlayan hentbol antrenmanlarını salona taşıdıklarını anlatan Muti, salon çalışmaları sonrası il ve bölgesel yarışmalara katılmaya başladıklarını belirtti.

"Talepler artınca hem yıldızlar hem de küçükler takımı kurduk"

Kızlardaki azmin gelecekleri için büyük bir ışık olduğunu söyleyen Muti, çocukların sporla okula daha çok bağlandığını dile getirdi.

Bazı sporcularının milli takım seçmelerine katıldığından bahseden Muti, "İlk etapta 15-16 kişi ile başladık. Çocukların o ilk sezon başarılı olmaları, alttaki çocukların da onları örnek almasına vesile oldu. Talepler artınca hem yıldızlar hem de küçükler takımı kurduk. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde Oltu İlçe Spor Kulübü altında hentbol kadın takımı kurduk. Şu an 50 lisanslı sporcumuz var." diye konuştu.

Öğrencilerden Yağmur Yılmaz ise beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle spora başladıklarını vurgulayarak, "Ondan aldığım ışıkla bu yolda devam etmek istiyorum. Kendim gibi kız çocuklarına hizmet etmek için antrenör olmak istiyorum. Ben de onlara ışık olmak istiyorum." dedi.

Meryem Coşkun da sporun eğitim hayatını da olumlu yönde etkilediğini söyleyerek, kendisine iyi gelen bu sporu yapmaya devam edeceklerini vurguladı.