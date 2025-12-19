Haberler

Oltu Anadolu Lisesi voleybolda finalde

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Gençler A Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında Oltu Anadolu Lisesi önemli bir başarıya imza attı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Gençler A Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında Oltu Anadolu Lisesi önemli bir başarıya imza attı.

Gelenek haline getirdiği başarısını bu yıl da sürdüren Oltu Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı, 20 takımın mücadele ettiği turnuvada finale yükselmeyi başardı. Oltu Anadolu Lisesi, grup müsabakalarında sırasıyla Özel Bilkent Koleji, İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi ve Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'ni 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Çeyrek finalde Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi'ni 2-1, yarı finalde ise Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca 1 set veren Oltu Anadolu Lisesi, finalde Erzurum Spor Lisesi ile karşılaşacak. Erzurum merkezde faaliyet gösteren 10'dan fazla voleybol kulübünün sporcularından oluşan okul takımlarına karşı büyük bir başarı sergileyen Oltu temsilcisi, hem lise hem de kulüp takımı niteliği taşıyan Spor Lisesi karşısında il birinciliği mücadelesi verecek. Beden Eğitimi Öğretmenleri Gürkan Çil ve Muhammet Nuri Zengin, finale kadar gelinmesinde desteklerini esirgemeyen başta Oltu Kaymakamı Sayın Mustafa Çelik'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin'e, Okul Müdürü Rahmi Öztürk'e, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şimşek'e ve ulaşım desteği sağlayan Kaymakamlık Vakfı personeli Suat Alptekin'e teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
