Olimpiyat Şampiyonu Nurcan Taylan Spor Müşaviri Olarak Atandı
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Olimpiyat şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda spor müşavirliğine atandı. Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya almıştı.
Olimpiyat şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine Nurcan Taylan getirildi.
Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nurcan Taylan, halterde 2004 Atina Olimpiyatları'nda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.
Kaynak: AA / Spor