Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya ve 5 olimpiyat kotası alan milli güreşçiler; Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz ve Enes Başar, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Olimpiyat kotası alan Milli güreşçilerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya ve 5 olimpiyat kotası alan milli güreşçiler; Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz ve Enes Başar, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Son olarak Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden ASKİ Spor Kulübü'nün milli güreşçileri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete; Başkan Yüksel Arslan, Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile milli güreçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz ve Enes Başar katıldı.

ASKİ Spor Kulübü'nün 6 kotadan 5'ini kazanmasının çok önemli olduğunu belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Genç sporcular da büyüklerini rol model olarak görüp ileride inşallah ülkemize altın madalyalar kazandıracaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Gerçekten ülkemizi gururlandırdınız" dedi.

Ziyarette milli gürşeçiler Mansur Yavaş'a milli takım forması hediye etti.