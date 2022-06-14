'Yarının yıldızları için' çalıştayı gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 'Yarının yıldızları için' Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli'ni gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ortaklığıyla yapılan panele, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yanı sıra milli sporcular katıldı. Olimpik ve Paralimpik oyunlarına daha çok sporcu yetiştirme ve olimpiyat ruhunu tabana yayarak yeni yıldızlar hedefiyle stratejik yol haritasının belirlenmesi hedeflendi. Panel öncesinde yapılan çalıştayda; akademisyenler, federasyonlar, uzmanlar, basın ve medya kuruluşu temsilcileri ile yazarlar yer aldı. Çalıştayda sporun paydaşları bir araya getirilerek, çözümlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Burada açıklamada bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "İBB Spor Kulübü çok büyük bir ailedir. Sayısını her geçen gün artırdığımız yarının yıldızlarına daha iyi imkanlar sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün Türk sporunun yarınları için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Serap Özçelik Arapoğlu: "Her şey annemin bozdurduğu bilezikle başladı"

Panelde bir konuşma gerçekleştiren milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, spor yolculuğundan ve bugünlere gelişinden bahsederek, "Spor hayatıma 12 yaşında bir arkadaşım sayesinde başladım. Karate branşına yöneldim. Her şey annemin tek bileziğini bozdurmasıyla başladı. Olimpiyat sürecinde her şey benim için yeniden başlamıştı. İBB Spor Kulübü bize pandemide kapılarını açtı ve en iyi imkanları sağladı. Olimpiyatlarda herkesin beklentisi altın madalyaydı. Ben vicdanen rahatsızlık duymamak için çok çalıştım. Sakatlığım olduğu halde hiçbir antrenmanımı aksatmadım. Yıllardır hayalini kurduğunuz yerde başarılı olmayı istiyorsunuz. Çok tecrübeliydim ama acemi gibi hissediyordum. Herkesin beklentilerini karşılamak istiyordum ama olmadı. Şimdi yeniden ayağa kalktım ve yeniden zirvedeyim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor