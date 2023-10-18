Olimpik Milli Judocular Avrupa Şampiyonası Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Olimpik milli judocular, Avrupa Şampiyonası öncesinde İspanya'da yaptıkları uluslararası ortak hazırlık kampını tamamladı. Milli judocular, Fransa'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Olimpik milli judocular, Avrupa Şampiyonası öncesinde İspanya'da yaptıkları uluslararası ortak hazırlık kampını tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de Valencia'da başlayan uluslararası ortak çalışma kampına, antrenör Onur Akgün eşliğinde olimpik milli judocular -81 kiloda Vedat Albayrak, -90 kiloda Mikail Zgank, +78 kiloda Kayra Özdemir ve -60 kiloda da Salih Yıldız katıldı.

Kampı tamamlayan milli judocular, 3-5 Kasım tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.