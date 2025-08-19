Olimpik Marsilya Disiplinsiz Davranışlar Nedeniyle İki Oyuncusunu Transfer Listesine Koydu

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Olimpik Marsilya, disiplinsiz davranışları nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine ekledi. Kararın, Rennes ile oynanan maç sonrası soyunma odasında yaşanan olumsuz olaylar sonucu alındığı belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, disiplinsiz davranışları nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine koyduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu karar, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kabul edilemez davranışlar sergilenmesi nedeniyle, teknik kadro ile mutabık kalınarak ve kulübün disiplin kurallarına uygun olarak alındı. Karar, pazartesi günü kulüp tarafından iki oyuncuya iletildi." denildi.

Basına yansıyan haberlere göre, ligin ilk haftasında 10 kişi kalan Rennes'e deplasmanda 1-0 yenilen Marsilya'da, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe soyunma odasında fiziksel olarak kavga etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
