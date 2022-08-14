Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı. Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, konuk olduğu Brest karşısında 38. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti. Brest, Pierre Lees-Melou'in 61. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi. Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Alexis Sanchez'e bıraktı. Spor AA / Fatih Erel Olimpik Marsilya Futbol Fransa Spor Haberler

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