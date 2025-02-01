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Oleksandr Zubkov Trabzonspor ile Görüşmek Üzere Trabzon'da

Oleksandr Zubkov Trabzonspor ile Görüşmek Üzere Trabzon'da
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Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında oynayan Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için özel uçakla Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlarla bir araya gelen Zubkov, sağlık kontrollerinin ardından imza töreni için hazırlanıyor.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen Zubkov, hava limanına gelen bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Zubkov için imza töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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