Ole Gunnar Solskjaer rövanş maçının şifresini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk'e karşı 4-2 kaybedilen maçın ardından konuştu.

"İYİ SAVUNMA YAPSAK BU GOLLERİ YEMEZDİK"

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam Solskjaer, "Öncelikle kaliteli ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Savunmada daha iyi oynamalıydık. 4 gol de daha iyi savunma yapmamız gereken gollerdi. İyi savunma yapsak, bu golleri yemezdik." dedi.

"BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLACAK"

Sözlerine devam eden Norveçli hoca, "Bazı oyuncular geç geldi ve hazır olmadıklarını söyleyebilirim. Bu maç bizim için daha kesin olmamız gereken bir maçtı. Önümüzdeki haftaki rövanş maçı bizim için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

''İLK GOLÜ ATIP MAÇI ÇÖZECEĞİZ''

Ole Gunnar Solskjaer sözlerini, "Hatalarımızdan öğreneceğiz. Zor olacak ama benim kariyerimde böyle durumlardan döndüğüm maçlar oldu. Rövanşta daha hazır olacağız. O maçta ilk golü atıp o şekilde maçı çözeceğimi düşünüyorum." şeklinde noktaladı.