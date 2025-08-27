Ole Gunnar Solskjaer: "Rakibimizi domine etmek istiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekleri İsviçre ekibi Lausanne'ı ilk düdükten itibaren baskı altına alarak, oyunu domine etmek istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hazır olduğumuzu net şekilde söyleyebilirim"

Yarınki müsabakaya hazır olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Norveçli teknik adam, "Neye ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İlk maçta iyi şeyler yaptık, geliştirmemiz gerekenler var. Hazır olduğumuzu net şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Ben deplasmandaki performanstan dolayı mutluyum"

Solskjaer, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Lausanne maçında sahanın sentetik olmasının kendilerini etkileyip etkilemediğiyle alakalı, "Sentetik sahada farklı bir futbol oynanıyor. Sakatlarımız vardı. Farklı bir sistemde oynadık. Bütün sebepler de bağlantı eksikliğinin sebebi olabilir. Hücum anlamında iyi fırsatlar yakaladık. Topa sahip olmakta da rakibimizi domine ettik. Ben deplasmandaki performanstan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

"Rakibimizi domine etmek istiyorum"

Lausanne karşısında ilk düdükten itibaren oyunu domine etmeleri gerektiğini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Geçen hafta Lausanne, tarihinde ilk defa kapalı gişe oynadı. Yarın da bizim taraftarımız büyük bir destek verecek. Harika bir atmosfer oluşturacaklar. Rakibimizi domine etmek istiyorum. Umarım eve döndüklerinde, 'Oynadığımız en iyi takım Beşiktaş'tı' derler. İyi başlangıç yapmak ve oyunu kontrol etmek zorundayız yarın. Maçın başından itibaren rakibi bir şekilde domine etmek zorundayız" diye konuştu.

"Burada harika zaman geçiriyorum"

Beşiktaş taraftarının sosyal medyadan kendisine destek verdiğinin hatırlatılması üzerine 52 yaşındaki teknik adam, "Benim burada bir ailem var, bunu hissediyorum. 8 ay oldu buraya geleli, çok harika zaman geçiyorum. Her zaman en iyi sonucu vermek zor olabiliyor ama yeni bir Beşiktaş, yeni bir çağ inşa ediyoruz. Herkes desteklenmeyi sever. Oyuncularım ve ben bu desteği hissetmek için iyi performans göstermemiz gerektiğini biliyorum. Bu da çalışarak olacak" cümlelerine yer verdi.

"Sistem saha içinde sürekli değişiyor"

Ole Gunnar Solskajer, 3'lü ya da 4'lü savunma sisteminde oynamanın kendisi için fark etmediğini söyleyerek, "Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem saha içinde sürekli değişiyor. Ben teknik direktör olarak çeşitli formasyonlara hep çalıştım. Bizim asıl yapmamız gereken rakibimize nasıl zorluk çıkaracağımız üzerine bir sistem oluşturmak. Bir kanat oyuncusu sıkıntımız var. Geçen hafta Joao Mario'yu merkeze aldım, kanat beklerle onu destekledik" dedi.

Milot Rashica'nın son antrenmana katılmamasına yönelik gelen bir soruyu Solskjaer, "Yüzde 99 bizimle olmayacak. Bir kas sakatlığı var. Muhtemelen milli maçtan sonra dönecek" diye cevaplandırdı.

"İyi savunma yapamadık"

Şu ana kadar oynanan 6 resmi maçta 11 gol yemelerinin hatırlatılması üzerine başarılı çalıştırıcı, "İyi savunma yapamadık. Savunma en önden başlar. Ama gelişmek için çabalıyoruz. Umarım yarın hiç gol yemeyeceğiz. Kazanmanın temeli de gol yememek üzerine kuruludur. Kaliteli oyuncularınızla pozisyonlar bulursunuz, goller bulursunuz. Gol yemediğiniz zaman da bu sizin için daha iyi olur. Bir şeyler kazanmak istiyorsanız her maç 1'den az gol yemeniz, 2'den fazla gol atmanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Sürekli ön alan baskısı istiyorum"

Ole Gunnar Solskjaer, sürekli baskı yapan bir Beşiktaş görmek istediğine vurgu yaparak, "Ndidi baskı anlamında yardımcı olan bir profil. Geçen hafta Mario ve Abraham baskı yaptılar. Defans oyuncuları için böyle olunca oyun daha rahat oluyor. Sürekli ön alan baskısı istiyorum. Böyle bir Beşiktaş görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Norveçli teknik direktör, siyah-beyazlı takıma uzun süre katkı verecek oyuncular almak istediklerini belirtti. Solskjaer, "Başkanımız, scout ekibimiz tutku ve istek gösteriyorlar. İyi kariyerli oyunculardan bahsetmiyorum. Kariyeri hem iyi hem de devamında iyi işler yapacak oyuncular getiriyoruz. Bir şeyler kazanacak oyuncular getirmek istiyoruz. Kısa süreli oynayıp, gitsinler gözüyle bakmıyoruz. Uzun süre kalacak oyuncular getiriyoruz. İstediğimiz takımı inşa etmek için sabırsızlanıyoruz. Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Bu kolay olmuyor, zaman ve sabır gerekli. Kaliteli oyuncular sabır gerektiriyor. Yeni transferlerimiz genç oyuncular. Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Rakiplerimizden fit bir takım kurmak istiyoruz. Oynadığımız maçlarda hiçbir takım bizden daha çok koşmadı. Savaşıyoruz, fiziksel olarak da bunu gösterince önümüzdeki sezonlarda daha iyi olacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL