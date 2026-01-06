Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali

Ruben Amorim ile yolların ayıran Manchester United'dateknik direktörlük koltuğu için hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

SOLSKJAER İÇİN GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i 'geçici' teknik direktör olarak göreve getirmek istiyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Haberde, sezon başında Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in, Manchester United'ın son kararını beklediğini ve geçici teknik direktörlük görevine sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca kulübün efsane isimlerinden Jonny Evans'ın da teknik ekibe katılmaya hazır olduğu vurgulandı.

AMORIM'İN MANCHESTER PERFORMANSI

Kasım 2024'te Manchester United'ın başına geçen Portekizli teknik adam Amorim, Manchester United ile toplamda 63 maça çıktı ve 25 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Manchester, 15 maçtan beraberlikle ayrılırken, 23 maçtan da sahadan yenilgiyle ayrıldı.