Ole Gunnar Solskjaer: Bu turnuvada yer aldığımıza göre kupayı alma ihtimalimiz de tabii ki var

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Şu anda turnuvadayız ve oynayacağımız tüm maçlara ciddi çıkacağız, kazanmak için çıkacağız. Bu turnuvada yer aldığımıza göre kupayı alma ihtimalimiz de tabii ki var" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında yarın St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculardan Demir Ege Tıknaz açıklamalarda bulundu. İlk maçın ikinci yarısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Ole Gunnar Solskjaer, "Sabırsızlanıyorum. İlk maçın ilk yarısında çok iyi oynamıştık. Rakip bize kadar gol yememişti. İkinci yarı sistemini değiştiren rakibimize istediğimiz gibi oyun sergileyemedik. Yarın da buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'FORMAYI HAK EDEN İSİMLER BANA KENDİSİNİ KANITLAMAK ZORUNDA'

Formayı hak eden oyuncuların kendilerini kanıtlamak zorunda olduğuna değinen Solskjaer, "Yarınki maça aynı 11 ile çıkmayacağımızı söyleyebilirim. Bizim amacımız kendimizi geliştirmek. Bir lig maçımız var ama önceliğimiz tabii bu maç şu anda. Oyuncularım da kendisini sürekli geliştirmek için çalışıyor. Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum. Önemli bir camiadayız. Standartlar yüksek. Formayı hak eden isimler bana kendisini kanıtlamak zorunda. Umarım savaşma gücü yükselir ve oyuncu seçme konusunda zorlanırım. Her idman ve maç, oyuncularımın bana kendilerini kanıtlamaları için bir şans" sözlerini sarf etti.

'ZOR BİR DÖNEMDE GELDİM'

Zor bir dönemde Beşiktaş'a geldiğini aktaran Norveçli teknik adam, "Başkanımızla iletişimimiz ilk günden itibaren çok iyi. Zor bir dönemde geldim. Camianın istikrara ihtiyacı var. Başkanımız ve yönetim kurulumumuzun bu konuda iyi çalıştıklarını biliyorum. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Futbolda alınan sonuçlara göre övgü ve eleştiriler olacaktır. Sezonun hemen başındayız" açıklamalarında bulundu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerinden bahseden Ole Gunnar Solskjaer, "Şu anda turnuvadayız ve oynayacağımız tüm maçlara ciddi çıkacağız, kazanmak için çıkacağız. Bu turnuvada yer aldığımıza göre kupayı alma ihtimalimiz de tabii ki var" şeklinde konuştu.

'KENNY, ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU'

Kenny Arroyo ile ilgili düşüncelerini dile getiren Solskjaer, "Kenny, çok yetenekli bir oyuncu. Ben kimseyi oynatmıyorum. Oyuncular kendini gösteriyor ve formayı alıyor. Kenny de ilk maçta aldığı süreyi iyi değerlendirdi. Gelişimini iyi sağlıyor. Yarın 11'de ya da yedek olarak forma giymeyi hak ettiğini söyleyebilirim. Güney Amerika'dan buraya gelip bir anda adapte olmak da kolay bir iş değil. Kulüp için de önemli bir oyuncu. Önümüzdeki süreç için bize çok iyi işaretler veriyor" şeklinde konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Oyuncularımın coşkulu olduğunu söyleyebilirim. İdmanlardaki tutumlarından memnunum. Sürekli kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Her hoca takımının önde basmasını ve maçlarda baskılı oynamasını ister. Biz de üç kulvarda mücadele edecek bir takım inşa etmek için dengeli olmak zorundayız. İyi savunma yaptığımız ve bulduğumuz şansları iyi değerlendirdiğimiz maçlar oynadık. Tabii rakibe göre bazı maçlarda da daha baskın olan taraf olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

'UMARIM YARIN DA TARAFTARIMIZ BİZE İYİ BİR ENERJİ VERECEK'

Yarınki maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderen Solskjaer, "Galibiyet istiyoruz. Nasıl geliştiğimizi onlara göstermek istiyoruz. Lig başlamadan önce iyi başlamak istiyoruz. Gol yemeden keyif veren bir Beşiktaş'ı onlara izletmek istiyoruz. Umarım yarın da taraftarımız bize iyi bir enerji verecek. Umarım İrlandalı oyuncular da evlerine döndüklerinde burada şahit olacakları atmosferden etkilenmiş olacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.

DEMİR EGE TIKNAZ: HEDEFİMİZ TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE COŞKULU VE İYİ BİR SONUÇ ALARAK TURU GEÇMEK

Coşkulu iyi bir futbol oynayarak turu geçmek istediklerini söyleyen Demir Ege Tıknaz, "İlk maçta güzel bir skor almıştık. Hedefimiz taraftarımızla birlikte coşkulu ve iyi bir sonuç alarak turu geçmek. Yeni bir takımız. Oynadıkça birbirimize alışıyoruz. Burası Beşiktaş, sürekli rekabetin olması çok normal. Bu da bize olumlu anlamda yansıyacaktır diye düşünüyorum" sözlerini kullandı.

'GEÇEN SENE İLK KEZ TEKLİ ŞEKİLDE 6 NUMARA OLARAK OYNAMIŞTIM'

Portekiz temsilcisi Rio Ave'de tekli şekilde 6 numara oynadığına değinen Demir Ege, "Geçen sene ilk kez tekli şekilde 6 numara olarak oynamıştım. Bu sene Beşiktaş'ta ikili oynuyoruz daha çok. Futbolcuların bu tarz durumlara açık olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni transfer Wilfred Ndidi hakkında da konuşan Demir Ege, "Kendisiyle çok zaman geçirmedik. Ama antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla çok atletik bir oyuncu. Takıma illaki birçok katkısı olacaktır" dedi.