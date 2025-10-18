Haberler

Spor Parkına Melisa ve Umutcan Şimşek'in İsimleri Verildi

SİVAS'ta yaşadıkları evde Hüseyin Sönmez (35) tarafından öldürülen milli kayak sporcusu Melisa (16) ve ağabeyi Umutcan Şimşek'in (22) isimleri, belediye tarafından yapılan spor parkına verildi.

Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki evlerinde Ankara'dan gelen Hüseyin Sönmez tarafından 6 Mayıs'ta öldürülen Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşlerin adları, Sivas Belediyesi tarafından Şeyhşamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde yapılan spor parkına verildi. Parkın açılışına Sivas Belediyesi Başkanı Adem Uzun, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat, Melisa ve Umutcan'ın annesi Ayşegül Şimşek ile Melisa ve Umutcan Şimşek'in arkadaşları katıldı.

Sivas Belediye Başkan Adem Uzun, açılışta yaptığı konuşmada, şehir ve ülke olarak çok büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Şehrimizde karşılaşmadığımız bir olay yaşadık. Bir cani tarafından iki pırlanta gibi gencimizin maalesef hayatlarına son verildi. Geçen gün gerçekleşen duruşmaya ben de katıldım. Adalete inancımız tamdı. Gerçekten adalet yerini buldu, Türk Ceza Kanunu'na göre en üstten cezasını indirim almamak üzere aldı. Ben annemize sabırlar diliyorum. Melisa kardeşimiz bir sporcuydu. Biz özellikle Şeyhşamil'deki bu parkımıza Melisa ve Umutcan kardeşlerimizin ismini verdik. Çünkü burada futbol ve basketbol sahası var. Burada aynı zamanda spor yapılabilecek alan ve yürüyüş alanı var. Burası bir spor parkı özelliği taşıyor. Melisa kardeşimize de en güzel bu park yakışırdı. Biz de hem onun ismini hem de Umutcan ismini spor alanında yaşatmış olacağız. Rabb'im bir daha bu tip acılar annelerimize, babalarımıza, şehrimize ve ülkemize yaşatmasın. Ayşegül Hanım, zor bir sınavdan geçiyor, güçlü olmak gerekiyor. Bizde de acısı taze bir şekilde duruyor" diye konuştu.

Ayşegül Şimşek ise çocuklarının isminin parka verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Başkan Uzun, Ayşegül Şimşek ve diğer katılımcılarla birlikte dua edip, parkın açılışını yaptı. Melisa ve Umutcan'ın isimlerinin yaşatılacağı spor parkında futbol ve basket sahası, yürüyüş yolu ve spor alanları bulunuyor.

SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürmek suçundan Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Hüseyin Sönmez, 13 Ekim'de sonuçlanan davada, 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanığa, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından toplamda 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, mahkeme sanığa herhangi bir indirim uygulamamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
