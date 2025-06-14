Olcay Çakır Turgut: "Güzel bir kamp süreci geçirdik"

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A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekleştirdikleri kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti.

- Olcay Çakır Turgut : "Güzel bir kamp süreci geçirdik"

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, Avrupa Şampiyonası için güzel bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, "Güzel bir kamp süreci geçirdik. Bazı aksaklıklar yaşandı ama sonuç olarak önemli olan takım olarak güzel bir kamp süreci geçirmekti. Verimli bir süreçti. İdmanlarımızı yaptık ve maçlarımızı oynadık. Turnuva için Atina'ya varıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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