Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus suskunluğunu bozdu: Böylesini ilk kez gördüm

Tartışmalara neden olan Adana Demirspor maçından sonra sahaya yönelerek hakeme tepki gösteren ve kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sessizliğini bozdu. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, "Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçındaki hakem yönetimine isyan eden Portekizli çalıştırıcı, "Böylesini hayatımda görmedim" diyerek Fenerbahçe kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

FB TV'YE KONUŞTU

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a maç sonunda neler söylediğini açıkladı. Bitiş düdüğünden sonra hakemin yayına gittikten sonra itirazda bulunan Jesus kırmızı kart görmüştü.

"ADALETSİZ HAKEM KARARLARI OLDU"

Adaletsiz kararlar verildiğini belirten Jesus, "Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum çünkü onlarla iletişim halinde olmamız önemli. Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem onlar mağdur oldular. Yaşananlardan etkilendiler. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda adaletsiz hakem kararları oldu. İki tane net penaltımız vardı ki orada VAR devreye girip orta hakeme yardım edebilirdi. Görmedi değil orada devreye girmek istemediler." dedi.

"TEKRARDAN İLK SIRAYI ALIRIZ"

Ben Fenerbahçe'nin bu durumda yara aldığını düşünüyorum diyen Jesus, "Evet, çok iyi bir performans sergiledik, iyi bir maç çıkardık. Eğer normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Ama biz yolumuza devam ediyoruz, özgüvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten tekrardan ilk sırayı alırız." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Fenerbahçe'nin mağdur edildiğini belirten Jesus, "Türkiye'ye geldiğimden beri daha önce hakemler hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Kendilerine büyük bir saygı duyuyorum ama dün maçta yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum ve buna benzer bir şeyi daha önce görmemiştim. Bir takımın saha çerisinde bu kadar mağdur olduğu bir durumu, dün Fenerbahçe'nin başına gelen durum gibi bir durumu daha önce görmemiştim. Dolayısıyla maç sonunda hakemin yanına gidip bunu dile getirmek istedim ama bunu saygısız veya terbiyesiz şekilde yapmadım. Maç bittikten sonra sadece son pozisyon için kendisine katılmadığımı belirtmek için yanına gitmiştim. Belirtmiş olduğum gibi daha önce böyle bir şey görmedim." şeklinde konuştu.

"KENDİSİNE SAYGISIZ SÖYLEMİM OLMADI"

Ali Palabıyık hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Orada kendisine saygısız hiçbir söylemim olmadı. Aslında maç bittiği zaman hakemin etrafında çok fazla oyuncu vardı, Fenerbahçeli oyuncular da vardı. Benim sahaya girerken ilk niyetim Fenerbahçeli oyuncuları uzaklaştırmaktı, bu amaçla girmiştim ama sahaya girdiğim zaman hakemle bir diyaloğum oldu. Kendisine penaltılardan bahsetmedim bile, sadece maçın son dakikasında bize vermesi gereken serbest vuruştan bahsettim. Ceza sahası içinde değildi, dışındaydı ama serbest vuruşu vermesi gerektiğini söyledim. Penaltılardan bahsetmedim bile. Ama bu konuşmanın sonunda kendisi bana kırmızı kart gösterdi. Nedenini bilmiyorum. Bana saygısız bir davranışta bulunduğumu söyledi ama ben ona herhangi bir kötü söylemde bulunmadım."