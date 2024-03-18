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Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara FIFA da sessiz kalmadı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, olaylarla ilgili açıklama yaptı. Infantino'nun açıklamasında, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.

Dün akşam oynanan ve bitiminde sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara FIFA da kayıtsız kalmadı. FIFA Başkanı Gianni Infantino olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

"KABUL EDİLEMEZ"

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıklamasında, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR GÜVENDE OLMALIDIR"

Infantino ayrıca, "Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır." dedi.

TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Infantino yaşananlarla ilgili son olarak, "İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gianni İnfantino Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Erhan Sarac:

Hamsileri bu ligden men edeceksin amatörde oynasınlar taraftarını ise doğru Rusya süreceksin

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Mustafa Kaya:

senide israile :DD

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Salih Kandıralı:

Memleketin neresi doğru ki Futbolu doğru olsun. Ayrıca Futbol spor değil bir savaştır.

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Yusuf Odemis:

bi de milliyetçi geçinir bu hainler..

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