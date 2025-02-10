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Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un Galatasaray maçından çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. Bu durum Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın tepkisini çekti. Ilıcalı, "Ayıplıyorum ve kınıyorum. Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir" diye konuştu.

Mauro Icardi'nin; Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tansiyonu daha da yükseltti.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Icardi, geride bıraktığımız sezon Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'ye atıfta bulunarak, "Deja Vu" notuyla paylaşım yaptı.

Olaylı maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü: Türk kültüründe bu yok

"AYIPLIYORUM VE KINIYORUM"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı. Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz. Bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KÜLTÜRÜNDE BU YOKTUR"

Galatasaray'dan Icardi'ye uyarı beklediklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz" dedi.

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Acun senin de Türk kültüründen bahsetmen çok komik olmuş be..Tv kanallarındaki programlarla ahlakın , kültürün içine ettin…

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

acun! hakemleride böyle tehdit ediyorlar sanırm

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Haber Yorumlarıali mithat yalti:

ya morinho geldiğinden beri Instagram dan ağlayıp aklınca Galatasaray a gönderme yapıyor ne anlatıyor bu kedicik acun

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Haber Yorumlarınurullah acar:

bu gibi sytarılar ancak pensilvanya takimda yer alır

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Haber YorumlarıHS HS.:

boş boş konuşma yıllarca canerler emreler mert hakan volkanlar bunlari unutma Macun

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Haber YorumlarıSamet Yücer:

Ahlak dersi verene bak.Televizyon kanalında her türlü ahlaksızlığı Türk milletine izlettiriren şahıs.

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Haber Yorumlarıgp5qtcd8wc:

sen ve başkanın alakalı alakasız her şeyle muhatap oluyorsunuz onu ne yapacağız çakma başkan

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Türk Kültürünü Acun'dan öğrendik gözlerim yaşardı.. Bir kalemde Türk hakemlerini silip yabancı hakem türküs..hiphopu çığıran Acun..

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