Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Mauro Icardi'nin; Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tansiyonu daha da yükseltti.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Icardi, geride bıraktığımız sezon Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'ye atıfta bulunarak, "Deja Vu" notuyla paylaşım yaptı.

"AYIPLIYORUM VE KINIYORUM"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı. Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz. Bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KÜLTÜRÜNDE BU YOKTUR"

Galatasaray'dan Icardi'ye uyarı beklediklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz" dedi.