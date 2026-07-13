Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da

Premier Lig devi Liverpool ile yollarını ayıran ve şu an bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Beşiktaş’ın gündemine girdi.

SALAH, BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

A Spor’un paylaştığı bilgilere göre, Dünya Kupası'nın ardından tatile giden tecrübeli kanat oyuncusu, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe tavsiye edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yapılan ilk görüşmelerde taraflar arasında finansal beklentiler açısından farklılıklar bulunsa da Salah’ın menajerinin yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geldiği belirtildi. Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere sıcak bakmayan 34 yaşındaki futbolcunun ve ailesinin Türkiye’de yaşamaya oldukça olumlu yaklaştığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan ve kariyeri boyunca Basel, Chelsea, Roma ile Liverpool gibi devlerde oynayan Salah, son olarak 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği 1 gol ve 2 asistlik performansla dikkat çekmişti.