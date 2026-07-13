Haberler

Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Uruguay'da Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı. Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımın başına geçici olarak eski milli futbolcu Diego Forlan'ı getirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Uruguay'da fatura teknik direktör Marcelo Bielsa'ya kesildi. Uruguay Futbol Federasyonu, başarısız sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcı Bielsa ile yollarını ayırdı. 

YENİ TEKNİK ADAM DIEGO FORLAN

Mavi-beyazlılarda boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise ülke futbolunun unutulmaz efsanelerinden biri getirildi. Uruguay, takımı geçici olarak eski milli futbolcu Diego Forlan'a emanet etti.

MART 2027'YE KADAR GÖREVDE

7 yaşındaki Forlan, Mart 2027'ye kadar geçici olarak milli takımın başında kalacak. 2019 yılında aktif futbol kariyerini sonlandıran efsane golcü, daha önce 2020'de Penarol ve 2021'de CA Atenas kulüplerinde teknik adamlık tecrübesi yaşamıştı.

Hamza Temur
Hamza Temur
Haberler.com
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Yeni savaş patlak verdi! Havalimanı ve hava üslerini vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
TFF, Bölgesel Amatör Lig'in ismini değiştirdi

Yeniliği TFF duyurdu: Ligin adı değişti
Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu

Bir çanta uğruna canından oldu! Acı haber Uzungöl'den geldi

Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray için İstanbul'da!
Dilan Çıtak Manifest kızlarına savaş açtı, altından başka hesap çıktı

Manifest'i hedef alan ünlü ismin sözleri eski defterleri açtırdı!

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım