Haberler

Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, kadro dışı bırakıldıktan sonra Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasıyla gündeme geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarları olası transferi olumlu karşılarken, Fenerbahçe taraftarları bu duruma sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı ileri sürülürken, bu gelişme futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

KADRO DIŞI KARARIN ARDINDAN TRANSFER SÖYLENTİLERİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, alınan kararla dün itibarıyla kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Spor kulislerinde, İrfan Can'ın devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE CEPHELERİNDEN FARKLI TEPKİLER

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer söylentisi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarları, bu olası transferi olumlu karşılarken, tecrübeli futbolcunun orta sahada takıma güç katacağını savundu.

Fenerbahçe taraftarları ise bu iddiaya sert tepki göstererek, ezeli rakibe transferin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

BU SEZON SKORA KATKISI YOK

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Dünyanın gözü Gazze'de! Hamas, 7 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti

Dünyanın gözü Gazze'de! Rehine takası başladı
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFuat Marik:

Yav sözleşme senesi hariç İrfan ne kattı bu takıma cenk e diyecek bişey yok ama fenerbahçe de yerliler e güvenilmiyor İsmail levent dışında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz

Piyasaları sarsan gümrük vergisi kararı sonrası bomba çıkış
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.