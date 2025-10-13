Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı ileri sürülürken, bu gelişme futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

KADRO DIŞI KARARIN ARDINDAN TRANSFER SÖYLENTİLERİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, alınan kararla dün itibarıyla kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Spor kulislerinde, İrfan Can'ın devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE CEPHELERİNDEN FARKLI TEPKİLER

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer söylentisi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarları, bu olası transferi olumlu karşılarken, tecrübeli futbolcunun orta sahada takıma güç katacağını savundu.

Fenerbahçe taraftarları ise bu iddiaya sert tepki göstererek, ezeli rakibe transferin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

BU SEZON SKORA KATKISI YOK

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı.