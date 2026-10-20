Okyanus Yedilisi'nde iki kanalı rekorlarla geçen Eda Savcıgil İzmir'e döndü

DÜNYA çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olarak belirlenen Okyanus Yedilisi'ni yüzme hedefiyle çıktığı yola Pasifik Okyanusu'ndan başlayan 18 yaşındaki ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Catalina ve Molokai kanallarını rekorlarla yüzdükten sonra İzmir'de döndü. 1-2 Ekim'de Santa Catalina Adası ile Kaliforniya arasındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikakada tamamlayarak en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde ettikten sonra, 14-15 Ekim'de Hawaii'deki Molokai Adası ile Oahu Adası arasındaki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçerek bunu başaran en genç Türk yüzücü olan Eda Savcıgil, İzmir'de Adnan Menderes Havalima'nında çiçeklerle karşılandı.

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Okyanus Yedilisi (Ocean's Seven) yolculuğunun zorlu etaplarından biri olan 42 kilometrelik Molokai Kanalı'nı başarıyla geçen İzmirli milli sporcumuz Eda Savcıgil'i ülkemize dönüşünde sporcularımız, ailesi ve sevenleriyle birlikte çiçeklerle karşıladık. Gösterdiği azim, kararlılık ve üstün performansla bizleri gururlandıran sporcumuz Eda Savcıgil'i ve antrenörlerini tebrik ediyor, Okyanus Yedilisi yolculuğunun devamında başarılar diliyoruz. İzmir seninle gurur duyuyor Eda" ifadelerine yer verildi.

Genç sporcunun 2027 yılı içerisinde kalan 5 kanaldan bazılarını tamamlama hedefi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı