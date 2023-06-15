Okullararası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapıldı.

Kayseri'de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Muşlu sporcu Zeliha Güven 50 kg'da sol kolda Türkiye 3'üncüsü, sağ kolda Türkiye 2'ncisi oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, başarılı sporcuyu ve Antrenörü tebrik ederek, "Okul Sporları çerçevesinde Kayseri İlinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası Bilek Güreşi Yıldızlar (Kız) kategorisinde sporcumuz Zeliha Güven 50 kg'da sol kol da Türkiye 3'üncüsü, sağ kol da Türkiye 2'ncisi olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - KAYSERİ