Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Okul sporlarında futbol küçükler il birincisi belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okul sporlarında futbol küçükler il birincisi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt’ta düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Bayburt Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Kapalı spor salonunda düzenlenen organizasyonda öğrenciler, il birinciliği için mücadele etti. Müsabakaların sonunda Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu ikinci, Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı! Mahsur kaldılar
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı18

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi işbirliğini kuralım
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün

Bu haberi duyan e-Devlet'e akın edecek
Malatya'da bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki babası için suç duyurusu! Kızı, kafatasının kırıldığını ve parasının çalındığını iddia etti

Emanet ettiği babasının kafatası kırıldı! Kızından ağır iddialar
Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın17

Maalesef yapay zeka değil!
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu

Türk giyim devinde kriz! Hisseler el değiştirdi, ortalık karıştı