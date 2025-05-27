Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı.

Okul Sporları Futbol Yıldızlar müsabakaları, Şıralık 1 ve 2 Nolu Sahada 7'si kız, 8'i erkek toplam 15 takımın katılımı ile Düzce'de başladı. Antalya, Eskişehir, Samsun, Trabzon, Adıyaman, KKTC, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şanlıurfa, Bitlis ve Ankara'dan gelen yıldız kızlar ve erkekler futbol takımları Düzce'de Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek. 30 Mayıs'a kadar devam edecek mücadelelerde genç yetenekler finale kalabilmek için çapraz eşleşmelerle oynayacak. Düzce'de başlayan maçlarda aynı anda hem kızlar hem de erkekler maçlarını yapabilirken, mücadeleler havadan drone ile görüntülendi. - DÜZCE