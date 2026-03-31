Malatya'da okul sporları yıldızlar kriket grup müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen müsabakalar, yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Malatya'da gerçekleştiriliyor. Ortaokul düzeyindeki 16 erkek ve 15 kız takımı, 5 gün boyunca yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kriket Grup Müsabakaları, Malatya'da başladı. Organizasyon, Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Müsabakaların ilk gününde İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Kayhan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların beş gün boyunca mücadele edeceğini belirtti. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Muş, Batman ve Van'dan yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyonda, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yer aldığı "yıldızlar" kategorisinde toplam 16 erkek ve 15 kız takımı mücadele ediyor.

İl Müdürü Kayhan, tüm sporculara başarılar dileyerek müsabakaların centilmence ve heyecan dolu geçmesini temenni etti. - MALATYA

