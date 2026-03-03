Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karaman'da başladı

Haberler

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği, 55 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 343 sporcunun katılımıyla başladı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinlikte sporculara başarılar diledi.

Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, 55 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 343 sporcunun katılımıyla başladı.

Merkez Spor Salonu'ndaki organizasyon kapsamında açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Karaman'da spor şöleni yaşandığını aktaran Karadeniz, "Sadece bir müsabaka için değil, azmin, disiplinin ve centilmenliğin en güzel örneklerini sergilemek üzere bir araya geldiniz. Sizler, Türkiye'deki yüzlerce okulun gururu olarak buradasınız. Hepinize sakatlıkların yaşanmadığı, başarılı bir müsabaka diliyorum." dedi.

Etkinlik, yarın düzenlenecek müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.

