Okul sporları Voleybol Genç A Erkek ve Kız maçları sona erdi

Okul Sporları Voleybol Genç A Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ve Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Okul Sporları Voleybol Genç A Erkek ve Kız İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Oynanan müsabakalar sonunda erkek ve kızlarda dereceye giren takımlar şöyle oluştu.

Erkekler:

1-Özel İmge Koleji

2-Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi

3-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

4. Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi

Kızlar:

1. Özel Kayseri Doğa Koleji

2. Özel Alpaslan Koleji

3. Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi

4. İncesu Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal MTAL - KAYSERİ