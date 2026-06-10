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Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Adana'da başladı

Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Adana'da başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Birinciliği, Adana'da 38 ilden 300 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva 14 Haziran'daki finallerle sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Adana'da başladı.

Türkiye Tenis Federasyonun desteğiyle organize edilen turnuva, Adana Atlıspor Kulübü Grand Tennis Academy, Adana Tenis Dağcılık Kulübü ve Çukurova Tenis kortlarında gerçekleştiriliyor.

Eleme maçlarıyla başlayan turnuvada, 38 ilden 300 sporcu mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kemal Orhan, açılış töreninde yaptığı konuşmada sporculara başarı diledi.

Turnuva, 14 Haziran'daki final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
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