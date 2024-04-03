Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Okul Sporları Tekvando Yıldızlar Kız ve Erkek Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinden 189 kız ve 154 erkek olmak üzere toplamda 343 sporcu katılıyor. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle birlikte maçlar başladı.

Açılış seremonisine Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Tekvando Temsilcisi Süleyman Başar, Tekvando İl Temsilcisi Gökay Budak, Antrenörler ve Sporcular katıldı. Müsabakalar 5 Nisan Cuma günü sona erecek ve dereceye giren sporcular Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm sporculara başarılar dileyerek, Türk tekvandosunda geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi ve sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti. - MANİSA