Judo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı

Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 350 sporcu katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşımızı okutacak gençlerimizin buralardan çıkması hem Ordu adına hem de milli takımımız adına bizlere onur veriyor." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise mindere çıkan tüm sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Huysuz, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'na plaket sundu.

Vali Erol, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti ve doğum günü olan 3 sporcu için hazırlanan pastaları kesti.

Organizasyon yarınki karşılaşmalarla tamamlanacak.