Haberler

Judo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da gerçekleştirilen Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları'na 350 sporcu katıldı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve diğer yetkililer açılışta konuşmalar yaptı, dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 350 sporcu katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşımızı okutacak gençlerimizin buralardan çıkması hem Ordu adına hem de milli takımımız adına bizlere onur veriyor." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise mindere çıkan tüm sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Huysuz, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'na plaket sundu.

Vali Erol, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti ve doğum günü olan 3 sporcu için hazırlanan pastaları kesti.

Organizasyon yarınki karşılaşmalarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Ruanda'da yıldırım isabet eden 9 kişi öldü

Yıldırım isabet eden 9 çiftçi hayatını kaybetti
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi

Manchester United'dan kovuldu
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum