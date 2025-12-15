Haberler

8 ilden 18 takım Denizli'de final bileti arayacak

8 ilden 18 takım Denizli'de final bileti arayacak

16-19 Aralık tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek Hentbol Gençler Grup Şampiyonası'na 8 ilden toplam 18 takım katılacak. Yarışmalar, Kızlar ve Erkekler kategorilerinde iki farklı salonda gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Şampiyonası, 16-19 Aralık tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dört gün boyunca sürecek müsabakalarda; 8 ilden toplam 18 takım 300 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, Hentbol Gençler Grup Şampiyonası 16-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Şampiyonanın 'Kızlar' kategorisi müsabakaları Kınıklı Spor Salonu'nda, 'Erkekler' karşılaşmaları ise Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşecek şampiyonada; 8 farklı ilden, 9 kız 10 erkek olmak üzere 18 takımdan toplam 300 sporcu Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırabilmek için Denizli'de parkeye çıkacak. Kınıklı ve Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşecek müsabakaların ardından, gruplarında ilk sırayı elde eden takımlar illerini Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanacak.

Şampiyonanın teknik toplantısı 15 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleşecek. Açılış seremonisi ise 16 Aralık Salı günü saat 09.30'da Kınıklı Spor Salonu'nda yapılacak. - DENİZLİ

