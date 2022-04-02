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Okul Sporları Güreş Yıldızlar grup müsabakaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Okul Sporları Güreş Yıldızlar grup müsabakaları başladı

Kilis'te, Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Müsabakalarına 18 İlden 300 sporcunun katılımıyla başladı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Müsabakalarına 18 İlden 300 sporcunun katılımıyla başladı.

Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonunda 18 ilene 300 sporcu ile antrenörler, hakemler ve Gençlik Spor İl Müdürü Metin Kaplan'ın katılımlarıyla açılış seremonisi yapıldı.

İl Müdürü Metin Kaplan, yaptığı konuşmada Ata sporu olan Güreşin öneminden bahsederek gençlere Ulusal müsabakalarda Türkiye'yi temsil edip başarılar kazanmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik edip, başarılar diledi. 3 gün sürecek müsabakalarda, Grekoromen ile Serbest dalda yapılacak Final maçlarının ardından sona ereceği bildirildi. - KİLİS

Okul Sporları Güreş Yıldızlar grup müsabakaları başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Kaplan, gençlik, Kilis, Güreş, Spor, Haberler

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