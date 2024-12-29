Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları, Manisa'da tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, serbest ve grekoromen stil kategorilerinde dereceye girebilmek için dört gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonucunda her iki stilde de ilk dört sırayı elde eden sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri, Şehzadeler İlçe Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Manisa Güreş İl Temsilcisi Ali Haydar Aras ve müsabaka hakemleri tarafından takdim edildi.

Şehzadeler İlçe Kaymakamı Fatih Genel, müsabakaların ardından yaptığı açıklamada, "Grup Müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonası'nda sizlere sonsuz başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA