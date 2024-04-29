Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo müsabakaları tamamlandı. Kızlarda Tuana Naz Beniz, erkeklerde Mert Ali Sebetçi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo müsabakaları yapıldı. 23 sporcunun katıldığı ve Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar sonunda Kızlarda Tuana Naz Beniz birinci, Miray Gökmen ikinci, Zeynep Geçtim ve Rukiye Büşra Çalışkan üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Mert Ali Sebetçi birinci, Enes Bahadır Ataseven ikinci, Mustafa Can Bektaş ve Deniz Yağcı üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE