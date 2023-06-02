Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası Trabzon'da Sona Erdi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu takdim etti.