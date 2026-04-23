Haberler

Niğde'de Düzenlenen Futbol Yarı Finalleri Heyecanla Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında 19-22 Nisan 2026 tarihleri arasında ilimizde düzenlenen Futbol Genç Kız-Erkek Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.

Kızlar ve erkekler kategorilerinde 7 ilden gelen toplam 8'er takımın mücadele ettiği organizasyonda, karşılaşmalar büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Kızlar finalinde Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi'ni 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Diğer karşılaşmada ise Gaziantep Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Diyarbakır Spor Lisesi'ni penaltılar sonucu 3-1 mağlup etti. Erkekler finalinde ise Diyarbakır Spor Lisesi ile Adana Sarıçam Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi penaltılarla 4-3 kazanan Adana Sarıçam Spor Lisesi şampiyon olurken, Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile Hatay Mavi Vatan Spor Lisesi arasındaki karşılaşmayı Hatay ekibi 2-1 kazandı.

Dereceye giren takımlara ödülleri Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul; müsabakalara katılan tüm takımlar tebrik edilirken, sporculara başarılarının devamı diledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı