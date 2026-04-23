Niğde'de Düzenlenen Futbol Yarı Finalleri Heyecanla Tamamlandı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında 19-22 Nisan 2026 tarihleri arasında ilimizde düzenlenen Futbol Genç Kız-Erkek Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.

Kızlar ve erkekler kategorilerinde 7 ilden gelen toplam 8'er takımın mücadele ettiği organizasyonda, karşılaşmalar büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Kızlar finalinde Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi'ni 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Diğer karşılaşmada ise Gaziantep Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Diyarbakır Spor Lisesi'ni penaltılar sonucu 3-1 mağlup etti. Erkekler finalinde ise Diyarbakır Spor Lisesi ile Adana Sarıçam Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi penaltılarla 4-3 kazanan Adana Sarıçam Spor Lisesi şampiyon olurken, Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile Hatay Mavi Vatan Spor Lisesi arasındaki karşılaşmayı Hatay ekibi 2-1 kazandı.

Dereceye giren takımlara ödülleri Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul; müsabakalara katılan tüm takımlar tebrik edilirken, sporculara başarılarının devamı diledi. - NİĞDE

