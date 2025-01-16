Okul Sporları Badminton Yıldız Kızlar İl Birinciliği Tamamlandı
Talas Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton yıldız kızlar final müsabakaları, dereceye giren okullara kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi. Dereceye giren okullar arasında Bilge Kağan Ortaokulu, Rauf Denktaş Ortaokulu, İbrahim Tennuri Ortaokulu ve Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu yer aldı.
Okul Sporları Badminton yıldız kızlar maçları oynanan final müsabakaları ile tamamlandı.
Talas Çok Amaçlı Spor Salonu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan Okul Sporları Badminton yıldız kızlar İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle oluştu:
"Bilge Kağan Ortaokulu, Rauf Denktaş Ortaokulu, İbrahim Tennuri Ortaokulu, Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu." - KAYSERİ