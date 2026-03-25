Okul Sporları Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Okul Sporları Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Sarıkamış'ta başladı. 580 öğrenci katılım gösterdi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başlayan yarışlara farklı illerden 580 öğrenci katıldı. Sisli havada devam eden yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, AA muhabirine, yarışmaların bugün itibarıyla başladığını belirterek, "Şampiyonaya 37 ilimizi temsilen 580 öğrencimiz katılım sağlamıştır. Yarın yarışmalar son bulacak, bugün yapılan yarışlarımız kazasız, belasız devam etmektedir. Biraz sis var ama yarışlar sağlıklı bir şekilde devam ediyor." dedi.

İstanbul'dan katılan sporcu Metehan Baklan, yarışların büyük bir heyecanla başladığını ifade ederek, "Bugün şampiyonaya katıldık, kar güzeldi, havada biraz sis vardı ama yarış yapmamıza engel olmadı, umarım derecem iyidir." diye konuştu.

Denizli'den gelen Elya Kalabaş ise güzel bir yarış çıkarttığını belirterek, "Yarış çok iyiydi güzel geçti, inşallah dereceye çıkarım." ifadesini kullandı.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
