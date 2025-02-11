Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği Tamamlandı

Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dereceye giren takımlar tebrik edildi. Oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle oluştu;

1.Kayseri Fen Lisesi

2.Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi

3.Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi

4.Sümer Fen Lisesi - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü, peş peşe uyarı geldi
img

Şilan Makal'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
img

Anlaşma sağlandı! Maaşı dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.