Avrupa Okçuluğunun Zirvesi Antalya'da: Milli Okçular 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Hedef Zirve

Avrupa'nın en iyi okçuları, Antalya'da düzenlenecek 2026 Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Dünya Kupası'nda başarılı bir sezon geçiren milli okçular, 18-24 Mayıs tarihlerindeki Avrupa Şampiyonası'nda da "zirveyi" hedefliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Dünya Kupası'nda elde edilen başarıları ve Türkiye'de düzenlenecek önemli organizasyonu AA muhabirine değerlendirdi.

Topaloğlu, Avrupa Okçuluk Şampiyonası öncesi gerçekleştirilecek Avrupa Okçuluk Federasyonu Genel Kurulunun da Türk okçuluğu için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Milli okçuların, 2026 Dünya Kupası'nın ilk 2 ayağında toplam 11 madalya kazandığına dikkati çeken Topaloğlu, "Meksika'daki ilk ayakta sporcularımız, her zaman olduğu gibi 5 madalyayla büyük bir başarıya imza attı. Hemen ardından ikinci ayak müsabakaları Çin'in Şanghay kentinde yapıldı. Çocuklarımız 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Gerçekten bu sezona çok iyi başladık." diye konuştu.

"Türkiye artık dünya okçuluğunda çok önemli bir yere sahip." diyen Topaloğlu, "Tüm ülkelerin, Türkiye'ye karşı kaygısı olmaya başladı. Dolayısıyla Türk okçuluğunun, dünyadaki saygınlığı en üst noktada. Bu organizasyonlarda sporcularımızın elde ettiği ciddi başarılar, bizi dünya sıralamasında da çok önemli yerlere taşıyor." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Avrupa Okçuluk Federasyonu Genel Kurulunun 17 Mayıs'ta Antalya'da yapılacağını ve şu an asbaşkan olarak görev yapan Hakan Çakıroğlu'nun seçime tek aday olarak gireceğini söyledi.

Türk okçuluğu açısından genel kurulu çok önemsediklerinin altını çizen Topaloğlu, "Bu Avrupa Şampiyonası, gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü şampiyonadan bir gün önce Avrupa okçuluğunun seçimi yine Antalya'da gerçekleştirilecek. Orada ilk defa bir Türk'ün, Avrupa Okçuluk Federasyonu başkanı olmasını göreceğiz. Bu şu demek, Avrupa okçuluğu artık Türkiye'den yönetilecek. Bu da Türk okçuluğu ve Türkiye'miz adına gerçekten çok önemli bir gelişme olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Antalya dünya okçuluğunun merkezi konumunda"

Abdullah Topaloğlu, Antalya'nın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın 3. ayağı olmak üzere üst üste iki önemli yarışmaya ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'na yaklaşık 38 ülke bekliyoruz. Sporcularımızın, burada da çok önemli başarılara ulaşacağını bugünden görüyoruz. Çünkü takımlarımız gerçekten çok formda. Bu formun neticesi olarak yine şampiyonluklar gelecek diye ümit ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nın 3. ayağını yine Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu yıl görüldüğü gibi Türkiye'de uluslararası organizasyonlar çok fazla. Nisan ayında grand prix yarışmasını yapmıştık. Bu yarışmalardan önce Antalya'da çok uluslu kamplar da yapıyoruz. Birçok ülkeden takımlar, gelip bizim takımımızla çalışmak için randevu istiyorlar. Bizim nasıl çalıştığımızı görmek istiyorlar. Biz de onların nasıl çalıştığını görmek istiyoruz ama tercih edilen Türkiye'nin nasıl çalıştığı. Önemli olan bilimsel çalışma, doğru ekip. Bunları sağladığınız zaman başarıya gitmekte zaten büyük bir olasılık var."

Antalya'ya ayrı bir parantez açan Topaloğlu, "Antalya hem organizasyon hem de sporcu yetiştirmesi anlamında Türk okçuluğunun merkezi. Hatta artık öyle bir yere geldi ki dünya okçuluğunun merkezi konumunda. Tüm yıl boyunca çalışma imkanı olan bir mevsime sahip Antalya." dedi.

"Mete'nin performansı çok iyi"

Topaloğlu, Dünya Kupası'nın ilk 2 etabında da bireyselde madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'un performansına ilişkin şöyle konuştu:

"Mete'nin performansı şu anda çok çok iyi durumda. Mete için artık rakiplerin kim olduğunun bir önemi yok. Mete artık kendisiyle yarışan bir sporcu. Mete'nin formunun yükseldiğini gözlemlemek gerçekten çok gurur verici, çok ümit verici. 2028'e kadar çok daha üstüne koyacağını biliyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yine en büyük silahımız Mete olacak ama erkek takımdan 2028'de bir altın madalya ve ferdide altın madalya mutlaka bekliyoruz."

Çin'de takım müsabakalarında 2 altın ve 1 gümüş madalya alan milli makaralı yay sporcularının başarısına da değinen Topaloğlu, "Makaralı yay takımımız gerçekten bu yarışmada çok dikkat çekti. Bunun önemi şuradan geliyor, 2028'de ilk defa makaralı yay kategorisinde karışık takım yarışması yapılacak ve madalya verilecek. İki takımımızın da takım halinde altın madalya kazanmış olması bize 2028 için gerçekten çok büyük ümit veriyor. Makaralı yay kategorisinde de bir madalya şansımızın olacağını bugünden biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Topaloğlu, Tokyo 2020'de bireyselde altın, Paris 2024'te takımlarda bronz madalya aldıklarını, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ise birden fazla madalya kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Milli takım kadrosu

Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak