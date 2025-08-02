Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Devam Ediyor

Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Devam Ediyor
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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da 67 kulüpten 351 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Şampiyonanın dördüncü gününde makaralı yay karışık takım eleme atışları gerçekleştirildi ve final atışları yarın yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, 67 kulüpten 351 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın dördüncü gününde makaralı yay karışık takım eleme atışları yapıldı.

Şampiyona, yarın makaralı yay bireysel final atışlarıyla son bulacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
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